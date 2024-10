Elezioni Usa 2024 incendiate tre cassette per il voto postale | centinaia di schede distrutte Anche l’Fbi indaga – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Manca una settimana all’Election Day americano e in numerosi Stati americani si registrano i primi problemi. Non tanto in termini burocratici o logistici, quanto di puro e semplice vandalismo. Nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre, ignoti hanno dato fuoco adielettorali contenute inper la raccolta delper corrispondenza, uno dei metodi dipiù diffusi. È accaduto a Portland, in Oregon, e a Vancouver, Washington. Le autorità locali stanno ancora investigando sui fatti, con l’aiuto esterno del. Cosa è successo «Stiamo cercando una Volvo S-60 del 2001-2004 di colore nero o scuro, priva di targa anteriore e con targa posteriore sconosciuta». Questo il comunicato stampa diramato dalla polizia di Portland.