È morta la giovane sciatrice Matilde Lorenzi (Di martedì 29 ottobre 2024) La giovane sciatrice della squadra nazionale italiana e caporale dell’Esercito Matilde Lorenzi è morta in seguito a un grave incidente avvenuto durante un allenamento sul ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige. Lorenzi stava scendendo lungo la pista Grawand G1 quando ha perso il controllo degli sci, finendo fuori pista e sbattendo violentemente il volto sul terreno ghiacciato. Soccorsa in elicottero e ricoverata d’urgenza all’ospedale di Bolzano, non è riuscita a superare il trauma. A dare la notizia della sua morte è stato il ministero della Difesa italiano su X. Matilde Lorenzi, nata nel 2004, era una promessa dello sci alpino italiano, specializzata in discipline veloci come superG e discesa libera. Linkiesta.it - È morta la giovane sciatrice Matilde Lorenzi Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ladella squadra nazionale italiana e caporale dell’Esercitoin seguito a un grave incidente avvenuto durante un allenamento sul ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige.stava scendendo lungo la pista Grawand G1 quando ha perso il controllo degli sci, finendo fuori pista e sbattendo violentemente il volto sul terreno ghiacciato. Soccorsa in elicottero e ricoverata d’urgenza all’ospedale di Bolzano, non è riuscita a superare il trauma. A dare la notizia della sua morte è stato il ministero della Difesa italiano su X., nata nel 2004, era una promessa dello sci alpino italiano, specializzata in discipline veloci come superG e discesa libera.

