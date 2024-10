Dossieraggio, nel Pnrr ci sono 623 milioni per la cybersicurezza, ma la Corte dei Conti Ue boccia l’Italia: “Nessun risultato” (Di martedì 29 ottobre 2024) Dossieraggio: la legge sulla cybersicurezza esiste ma è senza investimenti. La Corte dei Conti Ue ha bocciato l’Italia sulle iniziative per la sicurezza informatica, Di fronte allo scandalo Dossieraggio degli ultimi giorni, scoppiato dopo l’inchiesta della Dda di Milano che ha portato alla luce un gruppo di cyber-spie in grado di arrivare fino al Quirinale, torna attuale il tema della sicurezza informatica in Italia. Dossieraggio, nel Pnrr ci sono 623 milioni per la cybersicurezza, ma la Corte dei Conti Ue boccia l’Italia: “Nessun risultato” – notizie.comLa questione è molto seria. Oltre alla mail violata del Capo dello Stato Sergio Mattarella, nel mirino degli spioni sono finiti il presidente del Senato Ignazio La Russa e il figlio Geronimo, ma anche il Viminale. Secondo i pm la rete di hacker avrebbe avuto anche rapporti con la criminalità organizzata. Notizie.com - Dossieraggio, nel Pnrr ci sono 623 milioni per la cybersicurezza, ma la Corte dei Conti Ue boccia l’Italia: “Nessun risultato” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di martedì 29 ottobre 2024): la legge sullaesiste ma è senza investimenti. LadeiUe hatosulle iniziative per la sicurezza informatica, Di fronte allo scandalodegli ultimi giorni, scoppiato dopo l’inchiesta della Dda di Milano che ha portato alla luce un gruppo di cyber-spie in grado di arrivare fino al Quirinale, torna attuale il tema della sicurezza informatica in Italia., nelci623per la, ma ladeiUe: “” – notizie.comLa questione è molto seria. Oltre alla mail violata del Capo dello Stato Sergio Mattarella, nel mirino degli spionifiniti il presidente del Senato Ignazio La Russa e il figlio Geronimo, ma anche il Viminale. Secondo i pm la rete di hacker avrebbe avuto anche rapporti con la criminalità organizzata.

