Panorama.it - Dopo lo stop richiesto dal sindaco, la serie Avetrana - Qui non è Hollywood cambia nome

(Di martedì 29 ottobre 2024)loimposto dal Tribunale di Taranto, latv sul delitto di Sarah Scazzi è pronta a debuttare su Disney+, ma con un titolo rinnovato: Qui non è. La fiction, prodotta da Groenlandia e diretta da Pippo Mezzapesa, sarà disponibile in Italia a partire da domani, mercoledì 30 ottobre. Inizialmente prevista per il 25, la sua uscita era stata bloccata a causa di un ricorso urgente presentato daldi, Antonio Iazzi, preoccupato per un possibile danno d’immagine alla città dovuto al titolo originale,– Qui non è. Di conseguenza, il Tribunale di Taranto aveva disposto la sospensione cautelare della messa in onda, fissando per il 5 novembre la prima udienza. Oggi, Groenlandia e Disney hanno annunciato: “In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto, il titolo dellasarà ora ‘Qui non è’.