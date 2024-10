Donna precipita da un’abitazione al terzo piano e muore: indagano i carabinieri (Di martedì 29 ottobre 2024) Una Donna di 60 anni è precipitata da un'abitazione al terzo piano di un condominio che si trova a San Giuliano Milanese, comune alle porte di Milano. Fanpage.it - Donna precipita da un’abitazione al terzo piano e muore: indagano i carabinieri Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Unadi 60 anni èta da un'abitazione aldi un condominio che si trova a San Giuliano Milanese, comune alle porte di Milano.

San Giuliano Milanese (Milano), 29 ottobre 2024 – Tragedia in via Sanremo 5 a San Giuliano Milanese. Questa mattina intorno alle 9 una donna di 60 anni è precipitata da un'abitazione al terzo piano di un condominio ed è morta. Sul posto sono ...

