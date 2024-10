Lanazione.it - Controllo al Macrolotto zero: sequestrati 150 chili di pesce e 34 macchinari

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Prato, 29 ottobre 2024 - Prosegue l’impegno del Comando di Polizia Municipale neldel territorio nella zona del, realizzato sia con attività programmate che estemporanee. Nei giorni scorsi in occasione di un semplicedi viabilità in via Pistoiese, una pattuglia di agenti del Reparto Motociclistico ha fermato un furgone refrigerato ed ha subito riscontrato che il vano carico del furgoncino emanava un forte odore dinonostante il fatto che il motore refrigerante del mezzo risultasse essere spento, in quanto guasto e non funzionante. Gli agenti hanno chiesto al conducente di procedere aldel vano posteriore ed hanno scoperto che conteneva un carico promiscuo disurgelato e difresco che era trasportato in evidenti precarie condizioni igieniche.