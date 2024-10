Concerti, racconti e trucco per bambini: "Halloween a Santa Toscana" (Di martedì 29 ottobre 2024) Un pomeriggio di musica, racconti e trucco bimbi per la festa di Halloween. L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre, dalle 17 alle 20 in piazza Santa Toscana. Saranno proposte tante attività per i più piccoli e le loro famiglie, per divertirsi insieme. L'evento è gratuito ed è aperto a tutti Veronasera.it - Concerti, racconti e trucco per bambini: "Halloween a Santa Toscana" Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Un pomeriggio di musica,bimbi per la festa di. L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre, dalle 17 alle 20 in piazza. Saranno proposte tante attività per i più piccoli e le loro famiglie, per divertirsi insieme. L'evento è gratuito ed è aperto a tutti

