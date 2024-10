“Commissione Covid un circo? Il presidente chiarisca”. “Presunte frasi, non mi farò mettere il bavaglio”. Scontro tra Colucci (M5s) e Lisei (FdI) (Di martedì 29 ottobre 2024) Scontro in Commissione Covid dopo l’articolo del Fatto Quotidiano uscito il 17 ottobre tra il deputato M5s Alfonso Colucci e il presidente della Commissione, Marco Lisei, di Fratelli d’Italia. “Lisei avrebbe dichiarato che ‘la Commissione Covid è un circo’ – esordisce Colucci – Informazioni che, seppur colte dai giornalisti, destano in noi grave preoccupazione sullo svolgimento dei lavori”. “Leggiamo di pressioni che provengono da ambienti interni alla maggioranza – prosegue – Si legge di una serie di sollecitazioni che derivano da mondi no vax di contestazione del pensiero medico scientifico per ragioni politiche. Non vorremmo mai che le finalità di questa Commissione vengano inquinate da fattori che nulla hanno a che vedere con l’accertamento della verità dei fatti”. L’auspicio, dice infine Colocci, è che Lisei “possa esercitare in modo terzo e imparziale le sue funzioni”. Ilfattoquotidiano.it - “Commissione Covid un circo? Il presidente chiarisca”. “Presunte frasi, non mi farò mettere il bavaglio”. Scontro tra Colucci (M5s) e Lisei (FdI) Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024)indopo l’articolo del Fatto Quotidiano uscito il 17 ottobre tra il deputato M5s Alfonsoe ildella, Marco, di Fratelli d’Italia. “avrebbe dichiarato che ‘laè un’ – esordisce– Informazioni che, seppur colte dai giornalisti, destano in noi grave preoccupazione sullo svolgimento dei lavori”. “Leggiamo di pressioni che provengono da ambienti interni alla maggioranza – prosegue – Si legge di una serie di sollecitazioni che derivano da mondi no vax di contestazione del pensiero medico scientifico per ragioni politiche. Non vorremmo mai che le finalità di questavengano inquinate da fattori che nulla hanno a che vedere con l’accertamento della verità dei fatti”. L’auspicio, dice infine Colocci, è che“possa esercitare in modo terzo e imparziale le sue funzioni”.

Covid, il presidente di FdI: "La commissione è un circo"

Ore 15, interno Senato. Il presidente della commissione Covid di Fratelli d'Italia Marco Lisei, giacca color rame e pantaloni beige, si affretta per entrare in aula. C'è da votare il disegno di legge ...

Lisei (Fdi): 'La commissione Covid è un circo'

La verità è che la Commissione Covid è un circo… Un circo con un grande tendone'. A dirlo, come riporta oggi il Fatto quotidiano, è il presidente stesso della Commissione, il bolognese Marco Lisei di ...

FI e Lega replicano a FdI: "Non usi la Commissione per fare politica"

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid non deve essere usata come strumento di propaganda politica. E non ci sono sponde da parte delle forze di maggioranza all'opposizione. Dopo aver letto ...

Covid, il presidente di FdI: "La commissione è un circo"

FI fa sponda con la sinistra, la Lega spaccata" Ore 15, interno Senato. Il presidente della commissione Covid di Fratelli d'Italia Marco Lisei, giacca color rame e pantaloni beige, si affretta per ...