Temporeale.info - Cisterna / Rivuole patente ed auto, 55enne va in caserma e aggredisce i militari dell’Arma

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di martedì 29 ottobre 2024)– Nel corso della serata del 27 ottobre scorso, adi Latina (LT), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 55 anni, con precedenti penali e attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, l’uomo L'articoloedva inTemporeale Quotidiano.