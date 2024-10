Chiusura Giano, l'assessore Aguzzi a Fabriano: «Salvaguardare i posti di lavoro ed un marchio storico» (Di martedì 29 ottobre 2024) Fabriano - Intraprendere ogni iniziativa possibile per scongiurare la perdita di posti di lavoro legati alla produzione della carta: è la volontà dell’assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi che, insieme al sindaco di Fabriano Daniela Ghergo, ha convocato l’incontro istituzionale di oggi Anconatoday.it - Chiusura Giano, l'assessore Aguzzi a Fabriano: «Salvaguardare i posti di lavoro ed un marchio storico» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)- Intraprendere ogni iniziativa possibile per scongiurare la perdita didilegati alla produzione della carta: è la volontà dell’regionale alStefanoche, insieme al sindaco diDaniela Ghergo, ha convocato l’incontro istituzionale di oggi

CARTIERE FEDRIGONI, L’ASSESSORE AGUZZI A FABRIANO PER IL TAVOLO SUL LAVORO

Tavolo a Fabriano su Fedrigoni, scongiurare licenziamenti Giano

Fabriano Chiusura “Giano”, Acquaroli e Aguzzi scrivono al Ministro Urso

Chiusura Giano, diversi lavoratori di Matelica a rischio. L'assessore Cacciolari: "Danno incalcolabile"

