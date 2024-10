Chi era Matilde Lorenzi: la testa sulle spalle, il mito della sorella e la passione per la neve (Di martedì 29 ottobre 2024) Matilde Lorenzi, una giovane promessa dello sci italiano, ha rappresentato molto di più di un’atleta ambiziosa e talentuosa: la comunità sportiva è devastata dalla sua perdita dopo l’incidente di ieri. Originaria del Piemonte, cresciuta tra le montagne che sovrastano Torino, Matilde ha dimostrato fin da bambina una straordinaria determinazione e un amore incondizionato per la velocità sugli sci, seguendo le orme della sorella maggiore Lucrezia. Con un sorriso che conquistava chiunque e una forza travolgente, Matilde era divenuta simbolo di un’autentica passione per lo sport e di una tenacia che pochi alla sua età possono vantare. Thesocialpost.it - Chi era Matilde Lorenzi: la testa sulle spalle, il mito della sorella e la passione per la neve Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024), una giovane promessa dello sci italiano, ha rappresentato molto di più di un’atleta ambiziosa e talentuosa: la comunità sportiva è devastata dalla sua perdita dopo l’incidente di ieri. Originaria del Piemonte, cresciuta tra le montagne che sovrastano Torino,ha dimostrato fin da bambina una straordinaria determinazione e un amore incondizionato per la velocità sugli sci, seguendo le ormemaggiore Lucrezia. Con un sorriso che conquistava chiunque e una forza travolgente,era divenuta simbolo di un’autenticaper lo sport e di una tenacia che pochi alla sua età possono vantare.

