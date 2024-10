Cassa integrazione, il rapporto UIL: “Situazione sempre più critica”. A Bergamo +49% (Di martedì 29 ottobre 2024) Se ad agosto la Situazione sembrava preoccupante a settembre i dati che ci da il nono rapporto UIL Milano e Lombardia del 2024 sulla Cassa integrazione rivelano una Situazione critica per l’intero tessuto economico regionale. Nel mese di settembre, le ore di Cassa integrazione autorizzate in Lombardia hanno superato i 7,5 milioni, segnando un aumento dell’8,8% rispetto allo stesso mese del 2023. Complessivamente, nei primi nove mesi del 2024, la Cassa integrazione autorizzata in Lombardia ha raggiunto 67,6 milioni di ore, con un incremento del 21,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I settori più in sofferenza sono ancora l’industria (testimone ne sono gli scioperi che si sono appena svolti) e l’edilizia. Bergamonews.it - Cassa integrazione, il rapporto UIL: “Situazione sempre più critica”. A Bergamo +49% Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Se ad agosto lasembrava preoccupante a settembre i dati che ci da il nonoUIL Milano e Lombardia del 2024 sullarivelano unaper l’intero tessuto economico regionale. Nel mese di settembre, le ore diautorizzate in Lombardia hanno superato i 7,5 milioni, segnando un aumento dell’8,8% rispetto allo stesso mese del 2023. Complessivamente, nei primi nove mesi del 2024, laautorizzata in Lombardia ha raggiunto 67,6 milioni di ore, con un incremento del 21,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I settori più in sofferenza sono ancora l’industria (testimone ne sono gli scioperi che si sono appena svolti) e l’edilizia.

