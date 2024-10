Ilrestodelcarlino.it - ‘Cassa’ ai massimi storici: "Debolezza industriale, un territorio sull’orlo di una crisi sociale"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) I numeri fanno tremare i polsi. Ma d’altra parte, le decisioni aziendali che si sostanziano in un saldo di circa seicento licenziamenti nel– stiamo parlando di Rexnord e Berco – sono indicatori chiari. Stiamo parlando delle ore di cassa integrazione straordinaria erogate nel nostrodel comparto manifatturiero per riorganizzazione ed’impresa o in solidarietà. Ebbene, stando ai dati elaborati dal centro studi di Confartigianato, stiamo parlando di un milione e 545mila ore tra gennaio e agosto 2024, cinque volte il valore impiegato nei primi 8 mesi del 2023 (299 mila ore). In particolare nel settore della Meccanica. Il monte ore arriva così a rappresentare il 71,3% delle ore complessive di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, contro il 10,6% osservato nei primi 8 mesi dell’anno scorso.