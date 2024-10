Caso Lorenzo Parelli il giovane morto nel suo ultimo giorno di stage | condannati il tutor e il collega di lavoro

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Per il processo sulla morte di, studente di 18 anni che ha perso la vita durante il suodi, il Gup di Udine ha condannato, con il rito abbreviato, per omicidio colposo con l’aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul, a 3 anni di reclusione Claudio Morandini, l’operaio che quelera affiancato al ragazzo e che si era allontanato dalla postazione, e a 2 anni e 4 mesi Emanuele De Cillia, ilaziendale, assente ildell’incidente per via del Covid. Accettato il patteggiamento di 3 anni per l’imprenditore Pietro Schneider e una sanzione di 23 mila euro per la sua azienda.e il ricordo del presidente Mattarellaperse la vita il 21 gennaio 2022, mentre lavorava alla Burimec di Pavia di Udine, colpito da una putrella d’acciaio.