Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri, i controlli del weekend. Sorpresi di notte armati di coltello

(Di martedì 29 ottobre 2024) Cinque uomini denunciati per reati di varia natura. Idel Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Cesena nello scorso fine settimana, hanno predisposto un’attività di controllo straordinaria rivolta in particolare al centro storico cittadino con funzioni preventive e di deterrenza alle condotte irregolari. Due uomini sono stati trovati,tempo, in possesso rispettivamente di una serramanico e di un taglierino lunghi oltre 20 cm, senza che fossero in grado di giustificarne il motivo. Armi sequestrate e i due denunciati per "porto ingiustificato in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere". Un uomo è stato trovato in possesso di una bicicletta rubata, restituita al legittimo proprietario e l’uomo denunciato per ricettazione.