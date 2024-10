Calcio: Montella "Contento per Yildiz, è maturo e 'mentalizzato'" (Di martedì 29 ottobre 2024) Il ct della Turchia: "Su di lui mai avuto dubbi, deve imparare a fare i gol sporchi" ROMA - "Sono molto Contento per lui. Questa soddisfazione arriva al momento giusto. A soli 19 anni è diventato il più giovane a segnare una doppietta in una sfida tra Inter e Juve. Ha dato una risposta importante in Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Montella "Contento per Yildiz, è maturo e 'mentalizzato'" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il ct della Turchia: "Su di lui mai avuto dubbi, deve imparare a fare i gol sporchi" ROMA - "Sono moltoper lui. Questa soddisfazione arriva al momento giusto. A soli 19 anni è diventato il più giovane a segnare una doppietta in una sfida tra Inter e Juve. Ha dato una risposta importante in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Juve uno sport per il calcio - ma Motta non sarà del tutto contento : troppi 4 gol

(Sport.quotidiano.net)

Bologna, 28 ottobre 2024 – Otto gol, pari e spettacolo, tutto a favore del calcio italiano, che ha diramato in mondo visione una bellissima partita, e di Antonio Conte, che col suo Napoli ha assistito a un risultato che lancia i partenopei con ...

Francia - Deschamps su Pogba : “Contento per Paul - ama giocare a calcio”

(Sportface.it)

“Sono molto contento per Paul, ho parlato al telefono con lui per parecchio tempo durante tutto questo periodo che è stato molto complicato. Ovviamente è una notizia positiva per lui, che almeno oggi sa che potrà giocare nuovamente a calcio a ...

Montella: "Yildiz impari a fare anche i gol sporchi, il ruolo è quello giusto. Juventus? 2-3 anni per essere al top"

(msn.com)

Autore di una doppietta decisiva per rimontare l`Inter sul 4-4 ed evitare la prima sconfitta stagionale in campionato, Kenan Yildiz ha mandato un messaggio forte.

Montella assicura: «In Turchia si parla molto di lui. Il suo ruolo? Se parte lì sa essere devastante»

(juventusnews24.com)

Montella è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare di Kenan Yildiz, reduce dalla doppietta di San Siro contro l’Inter: le parole Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello S ...

Turchia-Montenegro, le scelte di Montella: Yildiz in panchina

(tuttojuve.com)

Vincenzo Montella, ct turco, ha deciso di non affidarsi dal primo minuto a Kenan Yildiz. Dunquem il numero 10 della Juventus partirà dalla panchina. Ecco le scelte di Montella: Turchia ...

Pagina 3 | Yildiz, modello Del Piero: “Ci scriviamo”. Poi l’episodio: “Ero nervosissimo…”

(tuttosport.com)

L'attaccante della Juve si è raccontato in una lunga intervista alla Fifa: "Se sono qui devo ringraziare mio padre e mia madre" ...