Buona prestazione del duo Avandero-Tricoli al Rally dei Nuraghi e Vermentino (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo oltre un anno di assenza dalle scene Rallystiche è rientrato a solcare le strade bianche Stefano Avandero che, con il fido Giuseppe Tricoli alle note, ha utilizzato la Citroen C3 Rally 2 della Sportec Engineering nel penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra 2024, il Rally Pisatoday.it - Buona prestazione del duo Avandero-Tricoli al Rally dei Nuraghi e Vermentino Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo oltre un anno di assenza dalle scenestiche è rientrato a solcare le strade bianche Stefanoche, con il fido Giuseppealle note, ha utilizzato la Citroen C32 della Sportec Engineering nel penultimo appuntamento del Campionato ItalianoTerra 2024, il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Buona prestazione del duo Avandero-Tricoli al Rally dei Nuraghi e Vermentino

(pisatoday.it)

Dopo oltre un anno di assenza dalle scene rallystiche è rientrato a solcare le strade bianche Stefano Avandero che, con il fido Giuseppe Tricoli alle note, ha utilizzato la Citroen C3 Rally 2 della ...

La Pensione ai superstiti è una prestazione economica erogata nei confronti dei familiari dell'assicurato in caso di sua morte.

(pensionioggi.it)

E' una prestazione identica alla pensione di reversibilità dalla quale si distingue per il solo fatto che il soggetto deceduto non era ancora titolare di pensione ma risultasse un semplice ...

Cos, Carta: “Buona prestazione, abbiamo sofferto poco”

(msn.com)

Al termine della gara di Coppa Italia vinta per 1-0 dalla Costa Orientale Sarda contro il Latte Dolce, è intervenuto ai nostri microfoni il vice allenatore dei gialloblù Antonio Carta per ...

Quando inizieremo a segnare?

(tuttobolognaweb.it)

Il Bologna bagna il suo esordio, in tutti i sensi visto il meteo, con una buona prestazione, corale, anche di qualità in alcuni frangenti, sicuramente per numeri migliore rispetto allo Shakhtar, ...