Bufera sullo show di Trump: “Porto Rico isola spazzatura” (Di martedì 29 ottobre 2024) Migliaia di persone provenienti da tutta l’area di New York e da altre parti del Paese si sono radunate a Madison Square Garden per il comizio di Donald Trump, a soli nove giorni dal giorno delle elezioni, con i due candidati alla Casa Bianca che restano testa a testa. Un sondaggio di Cbs News uscito durante il comizio ha mostrato Kamala Harris al 50% e Trump al 49% a livello nazionale, mentre negli stati in bilico invece i due candidati sarebbero assestati entrambi al 50%. È Bufera dopo lo show di Donald Trump al Madison Square Garden per le battute razziste del comico Tony Hinchcliffe su Porto Rico, definita “un’isola di spazzatura”, e sui ‘latinos’ a cui “piace fare bambini quanto entrare negli Usa”. Metropolitanmagazine.it - Bufera sullo show di Trump: “Porto Rico isola spazzatura” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Migliaia di persone provenienti da tutta l’area di New York e da altre parti del Paese si sono radunate a Madison Square Garden per il comizio di Donald, a soli nove giorni dal giorno delle elezioni, con i due candidati alla Casa Bianca che restano testa a testa. Un sondaggio di Cbs News uscito durante il comizio ha mostrato Kamala Harris al 50% eal 49% a livello nazionale, mentre negli stati in bilico invece i due candidati sarebbero assestati entrambi al 50%. Èdopo lodi Donaldal Madison Square Garden per le battute razziste del comico Tony Hinchcliffe su, definita “un’di”, e sui ‘latinos’ a cui “piace fare bambini quanto entrare negli Usa”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bufera sullo show di Trump : "Porto Rico isola spazzatura". Harris : così si alimenta l’odio

(Quotidiano.net)

NEW YORK Mentre gli ultimi sondaggi danno i due candidati testa a testa negli Stati chiave e la dem avanti a livello nazionale, la campagna elettorale per la Casa Bainca sembra diventata la battaglia dei sessi: le donne schierate con Kamal Harris ...

‘Votate Trump’ - la star Nfl e lo spot in campo : Bosa nella bufera

(Rossodisera.eu)

(Adnkronos) – Le elezioni americane in campo nella Nfl con uno spot speciale per Donald Trump. A poco più di… L'articolo ‘Votate Trump’, la star Nfl e lo spot in campo: Bosa nella bufera proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Bufera sullo show di Trump: "Porto Rico isola spazzatura". Harris: così si alimenta l’odio

(quotidiano.net)

Tycoon scatenato contro gli immigrati e la rivale al comizio di New York: lei ha distrutto gli Usa. Musk: "Votiamo in massa per Donald". Ma un procuratore gli fa causa per la lotteria-elettorale.

Bufera sullo show di Trump: “Porto Rico isola spazzatura”

(metropolitanmagazine.it)

È bufera dopo lo show di Donald Trump al Madison Square Garden per le battute razziste del comico Tony Hinchcliffe su Porto Rico ...

Porto Rico “isola di spazzatura”; bufera dopo lo show del comico al comizio di Trump

(msn.com)

I Democratici condannano l'intervento di Tony Hinchcliffe all’evento elettorale di New York. Anche i Repubblicani prendono le distanze. La reazione delle star latine ...

Battute razziste e misogine, bufera sullo show di Trump

(tio.ch)

il comico di destra Tony Hinchcliffe: «Puerto Rico isola spazzatura». La reazione di Biden: «Imbarazzante». NEW YORK - Dall'anti-Cristo alla prostituta passando per il diavolo in persona, al comizio n ...