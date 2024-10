Anteprima24.it - Buccino, furto in appartamento in pieno centro abitato: portati via monili in oro

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue l’ondata di furti nelle abitazioni nei comuni della Valle del Sele, del Tanagro e degli Alburni. Ad essere stata presa di mira nelle scorse ore, unsito in località Aldo Moro in, nel rione San Vito, a. Erano da poco passate le 17 del pomeriggio quando ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari della casa, si sono addentrati nell’sito al primo piano rialzato di un condominio. Per accedere indisturbati nell’, i malviventi si sarebbero arrampicati vicino ad una grondaia per poi salire esternamente al muro ed entrare dalla finestra. Entrati nell’del condominio, i ladri hanno portato via oro e gioielli, per un valore di diverse migliaia di euro. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati gli stessi proprietari allertati da un sistema di sorveglianza.