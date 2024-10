Ilrestodelcarlino.it - Bracconaggio in valle. Cacciatore a processo per l’uccisione di specie protette

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un 72enneravennate dovrà affrontare uncon l’accusa di aver abbattuto due esemplari di uccelli protetti, in violazione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992. La norma in questione, che disciplina la tutela della fauna selvatica, punisce l’abbattimento, la cattura o la detenzione didi fauna selvatica, prevedendo sanzioni sia amministrative che penali. Tali misure hanno l’obiettivo di garantire la conservazione dellee di prevenire atti di. I fatti risalgono al 17 dicembre 2022, durante una giornata di caccia nella zona delle Valli di Mandriole. I carabinieri forestali della stazione di Casalborsetti, in servizio nella zona, avevano udito diversi spari provenire dall’area, nonostante l’orario di caccia fosse ormai terminato al calare del tramonto.