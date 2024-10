Donnapop.it - Bianca Balti taglia i capelli per la chemioterapia: il nuovo look non le fa perdere il sorriso (FOTO)

(Di martedì 29 ottobre 2024)per; la modella affronta lacon ile non si spaventa nelre altri centimetri di. Le nuovefanno il giro del web! Come sappiamo, attualmentesta affrontando una serie di terapie per combattere il tumore per il quale è stata operata, ovvero quello ovarico. Tutti gli annunci sono arrivati da Instagram e nonostante tutto, la modella ha dichiarato diverse volte di essere positiva e grata alla vita. Di recente ha pubblicato alcuni scatti con un carré molto corto che ha conquistato i fan, sebbene tutti siano a conoscenza del cambionecessario a causa della. Oggistupisce tutti dindo ancora una volta la sua chioma e scegliendo un taglio pixie.