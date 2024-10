Bezos | WP non sosterrà nessun candidato

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) 3.50 Jeff,patron di Amazon e del Washington Post ha difeso la decisione del giornale di non parteggiare per unpresidenziale, sostenendo che è una "decisione di principio". In un articolo pubblicato sul Post,spiega di non voler schierare il giornale a favore dei propri interessi e critica gli appelli al voto dei comitati editoriali come possibili fonti di percezioni di pregiudizio. La scelta ha suscitato molte reazioni, perlopiù negative, e il WP ha perso circa 200.000 abbonati, pari all'8% del totale.