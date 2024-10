Gaeta.it - Arrestato un giovane per possesso di cocaina: 60 involucri sequestrati nella zona Casilina

L'attività della Polizia di Stato continua a concentrarsi sulla lotta contro il traffico di droghe. Recentemente, un diciannovenne italiano è statonel VI Distretto Casilino con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno notato ilmentre si comportava in modo sospetto, il che li ha portati a fermarlo per un controllo. La scoperta dei 60di, abilmente nascosti, ha confermato i loro sospetti, facendo emergere una situazione allarmante. Il comportamento sospetto delL'operazione si è svolta in via Paolo Ferdinando Quaglia, dove gli agenti hanno osservato il ragazzo mentre si muoveva con una certa urgenza. Veloce nel suo camminare, si girava frequentemente per controllare l'area circostante.