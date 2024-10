Ilrestodelcarlino.it - Angels e Titans, doppio successo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Doppia vittoria per le nostre squadre nella quarta giornata di Serie C. Rimangono a punteggio pieno gliSantarcangelo, che festeggiano grazie a un canestro sulla sirena di Eugenio Rivali (foto). Il play recupera il rimbalzo d’attacco e alla fine riesce a segnare il 78-77 che vuol diresul Pisaurum. Il tabellino: Goi 13, Giovannelli 18, Valmaggi, Innocenti ne, Macaru 7, Benzi 6, Rivali 8, Mari 11, Pennisi ne, Frisoni, Amaroli ne, Saltykov 15. All.: Serra. Bene anche la Pallacanestro Titano, capace di espugnare Falconara. La squadra di Valentini nel finale scappa via grazie a un paio di giocate in attacco di Matteo Botteghi. Finisce 66-74. Il tabellino: Borello, Bomba 13, M. Botteghi 7, Macina 10, Fusco 17, Lorenzi 3, Felici 17, Guida, Fiorani 2, Cardinali 5. All.: Valentini.