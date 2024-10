Ancora vandali in stazione: "Una battaglia persa" (Di martedì 29 ottobre 2024) "Quella con i vandali sembra essere una battaglia persa". È il commento dei cittadini nel transitare nel sottopasso della stazione ferroviaria di Guastalla, dove è durata ben poco la pulizia delle pareti, che alcuni operai avevano provveduto a ritinteggiare dopo i vari vandalismi con scritte realizzate con spray sui muri del passaggio che collega il piazzale della stazione ai binari e poi verso la zona di Pieve. Altre scritte si aggiungono a quelle che erano state lasciate già dai giorni successivi alla conclusione del cantiere. Nonostante la videosorveglianza, infatti, il danneggiamento con scritte spray non sembra fermarsi. Intanto, non è Ancora ultimata la copertura sulla pensilina dei binari, che si sperava potesse essere conclusa per l’inizio dell’anno scolastico. Ilrestodelcarlino.it - Ancora vandali in stazione: "Una battaglia persa" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Quella con isembra essere una". È il commento dei cittadini nel transitare nel sottopasso dellaferroviaria di Guastalla, dove è durata ben poco la pulizia delle pareti, che alcuni operai avevano provveduto a ritinteggiare dopo i varismi con scritte realizzate con spray sui muri del passaggio che collega il piazzale dellaai binari e poi verso la zona di Pieve. Altre scritte si aggiungono a quelle che erano state lasciate già dai giorni successivi alla conclusione del cantiere. Nonostante la videosorveglianza, infatti, il danneggiamento con scritte spray non sembra fermarsi. Intanto, non èultimata la copertura sulla pensilina dei binari, che si sperava potesse essere conclusa per l’inizio dell’anno scolastico.

