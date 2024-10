Volkswagen, cosa sta succedendo? (Di lunedì 28 ottobre 2024) Per la prima volta nella sua storia il colosso di Wolfsburg chiuderà tre fabbriche in Germania, taglierà migliaia di posti di lavoro e ridurrà gli stipendi del 10%. I sindacati minacciano lo sciopero totale Wired.it - Volkswagen, cosa sta succedendo? Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Per la prima volta nella sua storia il colosso di Wolfsburg chiuderà tre fabbriche in Germania, taglierà migliaia di posti di lavoro e ridurrà gli stipendi del 10%. I sindacati minacciano lo sciopero totale

Volkswagen, cosa sta succedendo?

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Secondo il consiglio di fabbrica del colosso dell'auto tedesca "il Consiglio di Amministrazione vuole chiudere almeno tre stabilimenti VW in Germania" ... (msn.com)

La Volkswagen intende chiudere almeno tre stabilimenti in Germania e tagliare decine di migliaia di posti di lavoro, ha dichiarato la leader del consiglio di fabbrica ... (msn.com)

Cosa sta succedendo? La crisi di Volkswagen è anche lo specchio dell’intero settore delle quattro ruote europeo, alle prese con i costi significativi di un programma di elettrificazione, forzato ... (virgilio.it)

Risultati negativi come non succedevano da due anni per il Gruppo Stellantis. Ci sono motivazioni gravi che hanno stravolto le strategie ... (allaguida.it)

Cosa sta succedendo? Vediamolo, in dettaglio, nella pagina successiva del nostro articolo, dal momento che in tanti vorrebbero delucidazioni in merito all’accaduto, con la speranza che non ci siano ... (donna.fidelityhouse.eu)