Vittime di violenza fuori dalle case rifugio (Di lunedì 28 ottobre 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese) Presentata la nuova sfida di E.Va odv, l’associazione che da anni è un punto di riferimento molto importante sul territorio per le donne Vittime di violenza. La nuova iniziativa dal titolo “Creativa-mente“ che prenderà il via martedì 5 novembre. Saranno coinvolte otto donne che vivono in case rifugio dopo aver subìto anni di soprusi e violenze. La loro salvezza, dopo aver vissuto situazioni drammatiche, è aver trovato la forza di denunciare, di spezzare la spirale di violenza. "Non chiamiamole Vittime: sono combattenti, donne che si stanno ricostruendo – sostiene l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni (nella foto) – Altro che alloggio comodo e pagato, nella casa rifugio rinunciano a tutto". Una volta alla settimana per sei mesi adesso potranno uscire in luoghi protetti. Ilgiorno.it - Vittime di violenza fuori dalle case rifugio Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese) Presentata la nuova sfida di E.Va odv, l’associazione che da anni è un punto di riferimento molto importante sul territorio per le donnedi. La nuova iniziativa dal titolo “Creativa-mente“ che prenderà il via martedì 5 novembre. Saranno coinvolte otto donne che vivono indopo aver subìto anni di soprusi e violenze. La loro salvezza, dopo aver vissuto situazioni drammatiche, è aver trovato la forza di denunciare, di spezzare la spirale di. "Non chiamiamole: sono combattenti, donne che si stanno ricostruendo – sostiene l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni (nella foto) – Altro che alloggio comodo e pagato, nella casarinunciano a tutto". Una volta alla settimana per sei mesi adesso potranno uscire in luoghi protetti.

Vittime di violenza fuori dalle case rifugio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Conclusa la settimana di tirocinio alla questura di Firenze per sette tirocinanti del master di secondo livello in psicopatologia forense e criminologia istituito dell’Università di ... (Firenzetoday.it)

Dopo gli appuntamento in Val Gerola e a Talamona torna questa sera all'Auditorium di piazza Sant'Antonio a Morbegno "La notte degli Oscar". La manifestazione, organizzata da "Music & Friends" prevede un concerto sulle note delle migliori ... (Sondriotoday.it)

Presentata la nuova sfida di E.Va odv, l’associazione che da anni è un punto di riferimento molto importante sul territorio per le donne vittime di violenza. La nuova iniziativa dal titolo “Creativa-m ... (ilgiorno.it)

Cattivissima suocera nella serie tv I leoni di Sicilia di Paolo Genovese, battagliera sindaca nel nuovo film Paradiso in vendita di Luca Barbareschi (nelle sale a marzo 2025), tranquilla e sorridente. (ilmattino.it)

Nel 2023 è aumentato del 48% il numero delle richieste di accoglienza che non è stato possibile esaudire. In arrivo 8 milioni per potenziare la rete e favorire l'indipendenza economica delle donne ... (romatoday.it)