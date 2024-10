Rompipallone.it - Van Dijk può lasciare il Liverpool: il sostituto è il nerazzurro

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Virgil Vanha alimentato molti dubbi sul suo futuro a: in caso di addio i Reds punterebbero sul difensore dell’Inter. Virgil Vanè ancora una certezza per il. Nonostante l’avvicendamento in panchina tra Jurgen Klopp e Arne Slot il difensore olandese è anche in questa stagione una colonna dei Reds: dodici presenze fin qui tra Premier League e Champions League, con due reti realizzate di cui una a San Siro nell’importante successo contro il Milan. Tuttavia il futuro di Vanappare al momento molto incerto. Il numero 4 delandrà in scadenza di contratto al termine di questa stagione e al momento non si registrano passi avanti concreti per arrivare a un’estensione dell’intesa. Proprio Vanin un’intervista di ieri ha fatto capire che le probabilità dinon sono affatto basse. “Sono molto tranquillo.