Usa24Trump a NY | tornerà american dream

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 7.00 Show dell'ex presidente Trump al Madison Square Garden di New York. "Con il vostro voto metterò fine all'inflazione e farò tornare il sognoo", ha promesso. "Metterò fine alla guerra in Ucraina e al caos in Medio Oriente. Eviterò la terza guerra mondiale". "Siamo in testa in tutti gli Stati in bilico e fra nove giorni conquisteremo la Casa Bianca", ha affertmato Trump. Sul palco con lui anche Elon Musk: "Questa è una battaglia, andate a votare. Il margine di vittoria deve essere ampio", ha detto.