Movieplayer.it - Uomini e donne: Gemma conosce Fabio, Sabrina implora ma Gabriele le preferisce un'altra dama

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La prima puntata della settimana del dating show di Maria De Filippi ha visto al centro dello studio lapiemontese con un cavaliere che ha attraversato l'Oceano perrla. La prima puntata della nuova settimana diha come protagonistaGalgani, la storicaun nuovo cavaliere, e, che hanno un'ennesima discussione. Nel Trono Classico del dating show di Maria De Filippi, Michele Longobardi elimina una corteggiatrice ed esce in esterna con Veronica. Il corteggiatore diconquista tutti La prima seduta della giornata si concentra sullapiemontese, che incontra, un cavaliere arrivato dal Canada perrla. Durante la puntata, sulle note de La Bomba, il cavaliere si esibisce in un ballo sfrenato, che secondo le anticipazioni diventerà uno dei