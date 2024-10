Ilfoglio.it - Un lungo fine settimana di difese fragili

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Trentaquattro reti segnate sono il record stagionale in Serie A, a coronare una continua progressione ascendente di gol dalla prima giornata. Attacchi devastanti o? Nonostante la bellezza di alcuni gesti atletici (con Lorenzo Lucca che si reincarna in Roberto Bettega o nel suo omonimo Pruzzo, e Lucas Beltrán capace di far giocare bene le punte attorno a sé), è facile propendere per la seconda opzione: i reparti arretrati di molte squadre, dalle scudettabili Inter e Juventus alle pericolanti Venezia e Genoa, passando per la Roma, l’Hellas Verona e sicuramente altre, sono in crescente sofferenza. E questa, va da sé, è una nota stonata non solo per le rispettive società , ma anche per l’intero movimento calcistico, con un occhio alle competizioni internazionali di club o azzurre.