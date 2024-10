Squid Game | il creatore Hwang Dong-hyuk le star Lee Jung-jae e Wi Ha-jun parteciperanno a Lucca Comics & Games 2024

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024): il, leLee-jae e Wi Ha-junIn un grande colpo per l’incontro geek italiano, il, scrittore e regista die i protagonisti della serie Lee-jae e Wi Ha-Junal festivalil 31 ottobre per presentare la seconda stagione della serie di successo di Netflix. “Siamo davvero orgogliosi di aver creato un evento che è una delle piattaforme promozionali più potenti al mondo”, afferma Giovanni Cova, responsabile della società milanese di marketing dell’intrattenimento QMI, che lavora in tandem con il direttore diEmanuele Vietina sul filone cinematografico e televisivo del festival. L’attesissimo secondo episodio della serie drammatica di sopravvivenza in lingua coreana – che sarà lanciata su Netflix il 26 dicembre.