Spalletti | Balotelli in Serie A? Non chiudiamo le porte a nessuno

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il CT della Nazionale italiana, Luciano, è intervenuto ieri a DAZNA Show, trattando diversi temi. Così sul ritorno dinel massimo campionato al Genoa: “Noi nonle, non possiamo dire a qualcuno che non può puntare ad arrivarci. Dobbiamo assorbire tutto ciò che di buono c’è nel calcio e metterlo a disposizione di questa squadra“. Su Francesco Totti, che desidera tornare a giocare aggiunge: “È stato talmente estroso nel giocare palla per i compagni che forse questo estro potrebbe portarlo anche a fare la scelta di tornare a giocare“. Poi un pronostico su chi vincerà il Pallone d’Oro: “Per me, Kroos. Gli altri non li dico“.