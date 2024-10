Oasport.it - Sollevamento pesi, Greta De Riso in trionfo agli Europei Junior! Vince anche Chiara Piccinno tra le U23

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo il successo ottenuto ieri da Federico La Barbera, l’Italia si conferma protagonistanella terza giornata dei Campionatie Under 23 di2024, in corso di svolgimento a Raszyn (in Polonia). Due dei tre azzurri impegnati oggi in pedana hanno dettato legge, salendo sul gradino più alto del podio e imponendosinelle classifiche di specialità. Dominio assoluto tra le Under 23 nei -59 kg per, che ha conquistato il titolo continentale sollevando 203 kg di totale e staccando nettamente le sue avversarie, la tedesca Pilz (argento con 191 kg) e la padrona di casa polacca Szymanek (bronzo con 186 kg). La pugliese classe 2001 si è messa al collol’oro di strappo con 93 kg in seconda prova e l’oro di slancio con 110 kg, mancando poi gli ultimi due tentativi a 116 kg per il record italiano assoluto di clean and jerk.