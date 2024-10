Sindacati in protesta davanti all'ospedale contro liste d'attesa (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Abbattere le liste di attesa per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e interventi. Garanzia dell'accesso alle cure sanitarie pubbliche su tutto il territorio. Riorganizzazione dell'assistenza primaria con rafforzamento della prevenzione e potenziamento del sistema della Trentotoday.it - Sindacati in protesta davanti all'ospedale contro liste d'attesa Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Abbattere lediper visite specialistiche, accertamenti diagnostici e interventi. Garanzia dell'accesso alle cure sanitarie pubbliche su tutto il territorio. Riorganizzazione dell'assistenza primaria con rafforzamento della prevenzione e potenziamento del sistema della

Sindacati in protesta davanti all'ospedale contro liste d'attesa

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

In Puglia un anziano con una patologia su quattro rinuncia a curarsi per via delle liste d'attesa che sono troppo lunghe, per i costi della sanità o perché ha delle... (Quotidianodipuglia.it)

Firenze, 26 ottobre 2024 – Ministro della Sanità Orazio Schillaci, sulla manovra si è scatenata una ridda. Soprattutto sugli stanziamenti per la sanità . Quante risorse ci sono realmente? “Questo governo ha rimesso al centro la sanità – risponde il ... (Quotidiano.net)

Per il segretario del sindacato autonomo la norma che prevede la sostituzione del 75% del personale che lascia il servizio interviene “su amministrazioni che ... (repubblica.it)

Orari allungati allo sfinimento e diritti lesi in tutti i settori Su quasi mille accordi depositati al Cnel solo un quinto è firmato dai ... (torino.repubblica.it)

Un presidio organizzato dalla rete "Campagna Abiti Puliti" si è tenuto questo pomeriggio davanti al negozio Montblanc, in Galleria Corso Vittorio Emanuele II, a Milano. (ANSA) ... (ansa.it)