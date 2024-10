Superguidatv.it - Samantha Irvin e la verità dietro il suo addio al WWE

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha annunciato il suoalla WWE, una decisione che ha sorpreso i fan e lo staff della compagnia. Sebbene inizialmente sembrasse improvvisa, in realtàaveva pianificato questa uscita da diversi mesi. Nonostante il successo ottenuto come ring announcer, sentiva il bisogno di tornare alle sue radici artistiche e di dedicarsi a progetti musicali esterni che non erano compatibili con il contratto WWE. Anche se lasarebbe un’altra, il ruolo di annunciatrice non le piaceva più e avrebbe voluto altro. Il motivo dell’dial WWEha rivelato di non voler continuare come ring announcer e di non apprezzare particolarmente questo ruolo, spiegando il motivo della sua uscita dalla WWE sui social.