Calciomercato.it - Roma, Mancini: “Ecco perché sono rimasto negli spogliatoi”. E Dybala va contromano | VIDEO CM.IT

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo l’allenamento condotto da Juric,unico dei senatori a fermarsi con i tifosi mentre gli altri – come, Pellegrini e Cristante – li hanno evitati Laè tornata oggi al lavoro dopo la batosta contro la Fiorentina che ha mandato l’ambiente giallorosso al limite della tensione. Ieri dopo la partita c’è stato un confronto accesissimo tra Juric ein primis, oltre a Cristante, entrambi sostituiti nel primo tempo. Stanotte invece il faccia a faccia tra il capitano Pellegrini, alcuni senatori e una cinquantina di ultras. Oggi l’allenatore croato ha condotto regolarmente la ripresa in tarda mattinata, partendo da una riunione tecnica per poi scendere in campo. Gianluca– calciomercato.itPer ora resta lui in panchina, ma ogni valutazione sarà alla giornata, soprattutto considerando il clima pesantissimo all’interno delloo. Intorno alle 14.