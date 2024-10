RISULTATI: NXT Halloween Havoc 2024 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Questa notte è andato in scena uno dei PLE più estremi dell’anno della WWE. Ad Halloween Havoc ogni anno diversi tipi di stipulazioni per gli incontri, molte scelte attraverso la ruota. Occhi puntati sull’ennesima rivincita tra il campione Trick Williams e lo sfidante Ethan Page in un Devil’s Playground match, tanta attesa e curiosità per la coppia Giulia-Stephanie Vaquer alle prese con Cora Jade e Roxanne Perez. Zonawrestling.net - RISULTATI: NXT Halloween Havoc 2024 Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Questa notte è andato in scena uno dei PLE più estremi dell’anno della WWE. Adogni anno diversi tipi di stipulazioni per gli incontri, molte scelte attraverso la ruota. Occhi puntati sull’ennesima rivincita tra il campione Trick Williams e lo sfidante Ethan Page in un Devil’s Playground match, tanta attesa e curiosità per la coppia Giulia-Stephanie Vaquer alle prese con Cora Jade e Roxanne Perez.

RISULTATI: NXT Halloween Havoc 2024

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È tutto pronto per il nuovo PLE della NXT: la serata di Halloween Havoc 2024, live dal Giant Center di Hershey in Pennsylvania è pressoché sold out. Il programma prevede 5 match, con 3 titoli in palio, un Ambulance match e soprattutto un ... (Zonawrestling.net)

È tutto pronto per il nuovo PLE della NXT: la serata di Halloween Havoc 2024, live dal Giant Center di Hershey in Pennsylvania è pressoché sold out. Il programma prevede 5 match, con 3 titoli in palio, un Ambulance match e soprattutto un ... (Zonawrestling.net)

Questa notte è andato in scena uno dei PLE più estremi dell'anno della WWE. Ad Halloween Havoc ogni anno diversi tipi di stipulazioni per gli incontri, molte scelte attraverso la ruota. Occhi puntati ... (zonawrestling.net)

Benvenuti a tutti in un altro mini report targato WWE dove troverete tutti i risultati e qualche segmento per quanto riguarda il Premium Live Event della federazione di Stamford con la compagnia che ... (worldwrestling.it)

Questa notte la WWE andrà in onda con il PLE riservato al roster di NXT: Halloween Havoc. Ecco chi sono i favoriti secondo le scommesse ... (spaziowrestling.it)