Re Carlo sembra incarnare perfettamente il rigore britannico, non solo per la sua immancabile ora del tè, ma anche per l'attenzione meticolosa alla salute e all'impegno verso il dovere. Mentre il figlio di Camilla, Tom Parker Bowles, svela i dettagli di questa tradizione immutabile e dei piccoli rituali che scandiscono le giornate del sovrano, emerge un quadro più complesso fatto di disciplina alimentare, viaggi programmati e sfide pubbliche. Dall'inflessibile menù della colazione alle proteste gestite con la tipica flemma inglese, fino a un'agenda 2025 che si preannuncia già carica di impegni, il re affronta ogni aspetto della sua vita con un equilibrio di mente, corpo e spirito, restando fedele al proprio ruolo anche quando il peso della malattia sembra farsi sentire.

Re Carlo, il rituale quotidiano irrinunciabile che svela la sua vera natura

