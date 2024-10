Sbircialanotizia.it - Orienta: reputazione online è decisiva per trovare lavoro, ecco cosa ne pensano i candidati

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) I risultati della ricerca condotta dall'agenzia per ilLa web reputation è un aspetto centrale per. Prima di assumere qualcuno, la maggior parte delle figure manageriali addette alla ricerca e selezione di personale fa una ricercasulla persona candidata per conoscerla meglio e trarne un profilo più attendibile possibile. In questo