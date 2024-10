Liberoquotidiano.it - Olivari (Ipsen): "Impegnati in R&S per sviluppare nuove terapie post-ictus"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - "da sempre è impegnata nell'ambito delle neuroscienze, oltre che dell'oncologia e delle malattie rare. Nelle neuroscienze siamo al lavoro per dare rise ai bisogni dei pazienti, in particolar modo nelle fasi di, grazie agli investimenti in R&S pere importanti soluzioni terapeutiche, al fine di migliorare la qualità di vita delle persone che sviluppano spasticità". Così all'Adnkronos Salute Patrizia, presidente e amministratore delegato diItalia, azienda biofarmaceutica globale, alla vigilia della Giornata mondiale dell'(World Stroke Day) che si celebra il 29 ottobre. Secondo un'indagine qualitativa di Elma research, solo un quarto dei pazienti intervistati si dichiara ben informato sulla spasticità, e soltanto 5mila persone ricevono il trattamento adeguato.