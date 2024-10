Zonawrestling.net - NXT Halloween Havoc: Giulia e Stephanie Vaquer hanno la meglio su Roxanne Perez e Cora Jade

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ieri notte a NXTè andato in scena l’atteso tag team match con protagonisti 4 dei top name dell’attuale divisione femminile NXT. Da un parte le nuove arrivatee dall’altra la NXT Women’s Champion. Ecco come sono andate le cose.subisce il pin Match combattuto quello di ieri notte adche ha visto affrontarsida un parte edall’altra. A vincere sono state le ultime arrivare ad NXT. Il pin vincente è stato ottenuto dallaai danni della NXT Women’s Champion all’esito di una combinazione micidiale. Primaha connesso con un double underhook suplex dalla terza corda poiha chiuso il match con una sky twister press. Poco prima l’italo-giapponese aveva messo fuori gioco