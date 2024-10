Novara-LR Vicenza: i convocati di Vecchi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domani alle ore 20.45 si gioca la gara Novara-Vicenza, valida come 12a giornata del campionato di Serie C. Mister Vecchi ha convocato 23 calciatori.L'elenco completo Portieri: Massolo, Gallo, Confente.Difensori: Leverbe, Cuomo, Laezza, De Col, Costa, Sandon, Fantoni Vicenzatoday.it - Novara-LR Vicenza: i convocati di Vecchi Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domani alle ore 20.45 si gioca la gara, valida come 12a giornata del campionato di Serie C. Misterha convocato 23 calciatori.L'elenco completo Portieri: Massolo, Gallo, Confente.Difensori: Leverbe, Cuomo, Laezza, De Col, Costa, Sandon, Fantoni

Novara-LR Vicenza: i convocati di Vecchi

Domani alle ore 20.45 si gioca la gara Novara-Vicenza, valida come 12a giornata del campionato di Serie C. Mister Vecchi ha convocato 23 calciatori. Portieri: Massolo, Gallo, Confente. (vicenzatoday.it)

