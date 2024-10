Lapresse.it - Nba, serata da dimenticare per i Warriors: sconfitta contro i Clippers e Steph Curry k.o.

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Altradi Nba, altre grandi emozioni. I Philadelphia 76ers hanno sconfitto 118-114 gli Indiana Pacers alla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis. Grande prestazione quella di Tyrese Maxey che ha messo a segno ben 45 punti. Per i padroni di casa, invece, non sono bastati i 22 punti di Tyrese Haliburton, che se non altro è tornato a canestro dopo la brutta gara da zero puntii New York Knicks. MAXEY MADNESS. pic.twitter.com/YmRHeH2bJQ — Philadelphia 76ers (@sixers) October 28, 2024 Vittoria netta anche per i Portland Trail Blazers che hanno superato i New Orleans Pelicans 125-103. Sorridono anche i Brooklyn Nets, che portano a casa i primi due punti della nuova stagione. La squadra della Grande Mela si è imposta 115-102 sui Milwaukee Bucks grazie ai 32 punti di Cam Thomas e ai 29 di Dennis Schroder.