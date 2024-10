Tvzap.it - Morta al cimitero con una busta in testa: il giallo di Giuliana

Una donna è stata trovatanel. La vittima aveva unadi plastica della spesa in. L'allarme è scattato sabato 26 ottobre 2024, intorno alle 13. Una persona che si trovata inper visitare i suoi cari si è accorta che la donna era esanime a terra, quindi ha chiamato i soccorsi. Cosa le è successo? Trovatacon unainaldi Chieti Una donna di 75 anni è stata trovataaldi Chieti nel pomeriggio di sabato 26 ottobre. Il suo corpo si trovava nel, esanime su una tomba non lontano dall'entrata di via Ianni. Una persona in visita ai suoi cari ha visto la donna e ha chiamato subito i soccorsi.