Ilrestodelcarlino.it - Montecchio all’inglese. L’Osimana si arrende

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)Gallo 2 Osimana 0 K-SPORT GALLO: Cerretani, Di Pollina, Baruffi, Dominici, Nobili, Carta, Peroni (al 86’ Notariale), Torelli (al 75’ Pizzagalli), Barattini (66’ Fiorani), Villanova (al 52’ Gurini), Sakay (al 38’ Magnanelli). All. Magi. OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Bellucci, Calvigioni (al 56’ Bugaro) Patrizi, Marchesini (al 89’ Borgese), Micucci, Bambozzi (al 46’ Fermani), Minnozzi (all’82’ Gigli), Buonaventura (al 56’ Mafei), Alessandroni. All. Labriola. Arbitro: Uncini di Jesi. Reti: 31’ Villanova, 51’ Peroni. Note: ammoniti Patrizi, Nobili, Peroni, Magnanelli. Partita di alta quota allo Spadoni.che deve fare a meno di Perri (al suo posto Barattini che parte titolare dopo oltre un anno dall’infortunio) e almeno inizialmente di Nastase. Osimana pressoché in formazione tipo.