Miami Heat Dwayne Wade perplesso alla vista della statua in suo onore | Chi è questo tizio?

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È diventata immediatamente virale la reazione diin suocon cui ihanno voluto omaggiarlo. La somiglianza è infatti praticamente assente e l’ex cestista ha cercato di sdrammatizzare. Salito sul palco allestito all’esterno del Kaseya Center, le prime parole che ha pronunciato sono state “Chi è?”on his statue: “WHO’S THAT GUY.” pic.twitter.com/NGL7ZN2NYX — NBACentel (@TheNBACentel) October 27, 2024 Quantomeno è riuscito a strappare un sorriso ai tifosifranchigiaFlorida presenti, ma nel complesso non è apparso particolarmente soddisfatto, tanto che è stato poi visto scuotere la testa. Dwyaneshaking his head at his statue pic.twitter.