Matthew Perry - Jennifer Aniston ricorda l' amico mentre la madre ammette | Non ho potuto aiutarlo

A un anno dalla morte di Matthew Perry, ricordato anche da Jennifer Aniston con un post, la madre condivide il suo dispiacere per non essere riuscito ad aiutarlo. La madre di Matthew Perry, in occasione del primo anniversario della morte del figlio, ha rilasciato un'intervista a Savannah Guthrie di Today in cui rivela anche la sua frustrazione legata al non essere stata in grado di aiutarlo. L'interprete di Chandler, ricordato anche da Jennifer Aniston a un anno dalla morte, ha infatti lottato a lungo contro le dipendenze e ha perso la vita a causa dell'uso della chetamina, che gli era stata fornita illegalmente da un gruppo di persone attualmente sotto processo. Il ricordo di Matthew Perry Suzanne, parlando del figlio, ha dichiarato: "Sono una donna davvero fortunata, ma

