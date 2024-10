Oasport.it - LIVE Sonego-Jarry 4-3, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: dominano i servizi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Game. Secondo ACE consecutivo del torinese. 40-0 Primo ACE anche per il vincitore di Winston-Salem. 30-0 Ancora una buona prima dell’azzurro. 15-0 Prima esterna vincente di Lorenzo. 3-3 Game. Scappa via la risposta di rovescio di, che torna ora alla battuta. 40-0 A metà rete il dritto in arretramento dell’azzurro. 30-0 Non passa il rovescio lungolinea del piemontese. 15-0 Arriva il primo ACE di. 3-2 Game. Altra ottima prima dell’azzurro. 40-15o e dritto a bersaglio per Lorenzo. 30-15 Non passa il rovescio incrociato del torinese. 30-0perde il controllo del dritto dal centro. 15-0 Prima esterna vincente di. 2-2 Gameo e smash a bersaglio per il cileno. 40-30 Il sudamericano rimedia con la prima vincente.