Liguria, l'affluenza in calo di 7 punti (Di lunedì 28 ottobre 2024) 16.15 Bassa l'affluenza alle urne in Liguria, in calo di oltre 7 punti. Secondo i dati del portale Eligendo del ministero dell'Interno, alle 15 (1.785 sezioni su 1.785) ha votato il 45,96% degli aventi diritto, in calo rispetto al 53,42% delle Regionali del 2020. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) 16.15 Bassa l'alle urne in, indi oltre 7. Secondo i dati del portale Eligendo del ministero dell'Interno, alle 15 (1.785 sezioni su 1.785) ha votato il 45,96% degli aventi diritto, inrispetto al 53,42% delle Regionali del 2020.

Liguria, l'affluenza in calo di 7 punti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il dato sull'affluenza alle elezioni regionali in Liguria sottolinea - ennesimo esempio in una ... Ma il dato è comunque evidente: circa di 7 punti il calo percentuale di elettori alle urne rispetto ... (ilmessaggero.it)

Poco prima delle 16, a giochi praticamente fatti, il dato: nella nostra regione è andato a votare poco più del 45% degli aventi diritto, contro il 53,42 % del 2020 ... (genova24.it)

Affluenza in calo alla regionali in Liguria: secondo i dati del portale Eligendo del ministero dell'Interno, alle 15 (1.782 sezioni su 1.785) ha votato il 45,94% degli aventi diritto, in calo rispetto ... (ansa.it)

Si vota fino alle 15. Alle 23 di ieri 27 ottobre, dati di 1.785 sezioni su 1.785, i votanti sono stati il 34,68%, nel 2020 alla stessa nel primo giorno di seggi aperti i votanti erano stati il 39,80% ... (msn.com)

GENOVA Marco Bucci e Andrea Orlando, i due principali candidati alla poltrona lasciata libera da Giovanni Toti dopo 9 anni, il buon esempio per cercare di convincere chi non vuole andare ai seggi o è ... (corriere.it)